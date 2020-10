Ελληνικά υποβρύχια – Τουρκία: Μέχρι και το ΑΤR 72 “σήκωσαν” οι Τούρκοι

Ελληνικά υποβρύχια – Τουρκία: Η πρώτη δοκιμαστική πτήση του τουρκικού ιπτάμενου ραντάρ και ηλεκτρονικού πολέμου αεροπλάνο ΑΤR 72 ήταν έξω από την Ρόδο, με σκοπό να βρει τα ελληνικά υποβρύχια. Πρόκειται για το καμάρι του τουρκικού Ναυτικού και το πρώτο από τα οκτώ ΑΤR 72 που θα πάρουν οι Τούρκοι από την Ιταλία (η συμφωνία υπογράφτηκε επί Μπερλουσκόνι), στο πλαίσιο του προγράμματος MELTEM-III. Την Τρίτη, ενώ ο ελληνικός και ο τουρκικός στόλος βρισκόταν με το χέρι στην σκανδάλι, στην περιοχή της παράνομης τουρκικής NAVTEX νότια του Καστελόριζου, οι Τούρκοι έστειλαν το ΑΤR 72 από την Άγκυρα έξω από την Ρόδο, απέναντι από το ναύσταθμο του Ασκάζ, για να βρει τα ελληνικά υποβρύχια.

Οι Τούρκοι ονόμασαν την πτήση «εκπαιδευτική» αλλά στην ουσία έψαχναν να βρουν που είναι τα ελληνικά υποβρύχια, που για 50 μέρες τα έψαχναν αλλά δεν τα έβρισκαν. Τα ελληνικά υποβρύχια είχαν πάρει και πάλι θέση μάχης αλλά… τζίφος για την Τουρκία που ακόμη ψάχνει…

#Turkish Navy ATR 72 from Murted AB in #Ankara to sea area south of Aksaz naval base and Dalaman airport in very low flight participate in Turkish exercise with #Italian registration pic.twitter.com/JNAFrwtuNo

— AegeanHawk (@AegeanHawk) October 13, 2020