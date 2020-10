Ερντογάν – Ελλάδα: Ευθείες απειλές, τι λέει για το Όρουτς Ρέις

Ερντογάν – Ελλάδα: «Το Oruc Reis επέστρεψε στα καθήκοντά του στην Aνατολική Μεσόγειο» δήλωσε προκλητικά την Τετάρτη, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Εντογάν, κατηγορώντας την Ελλάδα πως «δεν τήρησε τις υποσχέσεις της στις συζητήσεις που έγιναν στις πλατφόρμες των ΕΕ και ΝΑΤΟ». Στη διάρκεια ομιλίας του προς την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Ερντογάν υποστήριξε: «Θα συνεχίσουμε να δίνουμε επι τόπου τις απαντήσεις που αξίζουν στην Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή πλευρά, που δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.»

Ουσιαστικά μετά το χθεσινοβραδινό non paper του τουρκικού ΥΠΕΞ και τις σημερινές δηλώσεις Ερντογάν, η Τουρκία επιχειρεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ως την πλευρά που ευθύνεται για το «ναυάγιο» των διερευνητικών επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τη νέα παράνομη δραστηριότητα του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα ανακοίνωσε πως το Σάββατο θα μεταβεί πλωτό γεωτρύπανο Φατίχ, στη Μαύρη Θάλασσα, όπου θα ανακοινώσει νέες πληροφορίες για κοιτάσματα που φέρονται να έχουν βρεθεί.

#BREAKING Turkey vows to give Greece 'answer it deserves' over east Med dispute: Erdogan pic.twitter.com/rMcET6PF7t

— AFP news agency (@AFP) October 14, 2020